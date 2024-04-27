قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتعتقل شابا

وطن:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة طولكرم، واعتقلت شابا.

وقالت مصادر محلية، إن سبع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت بالقرب من دوار السلام، ومن ثم تحولت في عدة أحياء، ونشرت فرق راجلة، وداهمت أحد المحال التجارية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشباب أشرف ذياب، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في المدينة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة ولاحقتها في شوارع المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.