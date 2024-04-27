الاسير إياد عمر من مخيم جنين يدخل عامة الـ23 في سجون الاحتلال

وطن: دخل المعتقل إياد نظير عرسان عمر (41 عاماً)، من مخيم جنين، اليوم السبت، عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن المعتقل عرسان معتقل منذ عام 2002، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة (24 عاما)، مشيراً إلى وفاة والديه وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من وداعمها.

وأضاف، أن الأسير عمر من الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال حيث أصيب بورم "حميد" على الدماغ، جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس قبل ثلاثة أعوام.