نفقات حرب الإبادة على غزة ستبلغ أكثر من 67 مليار دولار

وطن: قدّر محافظ البنك المركزي التابع للاحتلال الإسرائيلي، أمير يارون، اليوم الثلاثاء، أن تصل نفقات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزّة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).

ونقل الكنيست عن المحافظ قوله للجنة المالية البرلمانية، أنّ نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025، بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، "ستصل إلى 215 مليار شيكل" (57.2 مليار دولار).

وأوضح أنّ "إسرائيل" تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل (10.6 مليار دولار)، مؤكداً أنّ التوقعات للسنوات 2023-2024، تشير إلى نسبة نمو 2% في كلّ عام.

وقال: "في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5%، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات، الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزّة)، خلال الربع الأول من 2024".

وفي وقتٍ سابق، تحدّث يارون، عن التداعيات الاقتصادية، التي تُعاني منها "إسرائيل" نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزّة.

وقال المحافظ إنّ "الصراع سيكلفنا نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر هذا العام"، مضيفاً أن إيرادات "إسرائيل" ستنخفض بنسبة 2%.

وكانت وزارة العمل الإسرائيلية قد أصدرت، في وقتٍ سابق، تقريراً يفنّد الخسائر الإسرائيلية الاقتصادية، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى". وأظهر التقرير أن الحرب أدّت إلى تجميد عمل أكثر من 760 ألف مستوطن، أي ما يُقارب 18% من القوى العاملة.

ولم تنحصر الأزمة الاقتصادية في "إسرائيل"، بسبب عدوانها على غزّة، بل جاءت أيضاً نتيجة عدوانها على لبنان الذي يقابل بعمليات من المقاومة الإسلامية، إذ تحدّثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الخسائر في القطاع الزراعي في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلّة.

المصدر : الميادين