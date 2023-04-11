"السوق النازل"... تقاليد تراثية يمارسها النابلسيون لإبهاج الأطفال في رمضان

نابلس- جولان قرعش- وطن: تزينت شوارع وأزقة البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان المبارك لإحياء عادات تراثية قديمة واستقبال المتسوقين من خارج المدينة ومن فلسطيني الداخل.

"السوق نازل": عادة نابلسية قديمة يذهب فيها اهل البلد لإنشاد الأغاني التراثية القديمة، وتنظيم الاحتفالات والدبكات، مع إيقاد الفوانيس في جميع ليالي شهر رمضان.

وقالَ المواطن سامر محروم لوطن: "السوق النازل" عادة نابلسية قديمة بدأت فترة الستينات في المدينة، وتحديدا في باب الساحة كونها وسط البلدة القديمة.

وكانت هذه العادة التراثية توقفت فترة من الزمن ثم أعاد اهل المدينة احيائها منذ ستة سنوات.

وفي قديم الزمن كان الأطفال في السوق النازل، يجمعون بعضهم من البيوت وينزلون الى باب الساحة بعد الإفطار حاملين القناديل وكانوا يشترون المكسرات ببضع تعاريف أو ملاليم ويقضون اوقاتا ممتعة ".

ويضيف محروم: تنطلق جموع الأطفال من مركز المدينة "البلدة القديمة حالياً".

وتزداد الجموع بانضمام المزيد من الأطفال خلال مسيرة السوق النازل، كما كان الكبار يقدمون للأطفال المارين المال والهدايا كعطيّة بمناسبة حلول رمضان المبارك، وتنتهي المسيرة في باب الساحة بالسوق عند جامع النصر.

بينما يستغل الشباب عرض مشاريعهم الصغيرة في السوق النازل لتسويقها وجذب الزوار إليها كونها من أهم الليالي للبيع، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من المتسوقين من خارج المدينة ومن فلسطيني الداخل المحتل.

ويقول المواطن ماهر أبو الروس بائع الصابون في السوق النازل: ان السوق النازل يأتي كل عام من رمضان، وهي عادة قديمة توارثت من جيل الى اخر، ولكن المميز في هذا العام أن الشباب ابتكرت مشاريع شبابية جديدة وهذه فرصة تسويقية هامة لهم.