آيزنكوت: لن أكون تحت إمرة نتنياهو حتى لو دعاني ترامب لذلك

وطن للأنباء: أفادت قناة "كان" الإسرائيلية نقلاً عن زعيم حزب "ياشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت قوله، إنه "لن يكون تحت إمرة بنيامين نتنياهو أبداً".

ووفقاً للقناة الإسرائيلية، شدّد آيزنكوت على تمسكه بموقفه هذا حتى لو دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ذلك، قائلاً إن "الموقف يتعلق بشأن إسرائيلي داخلي".

وفي وقتٍ سابقٍ الاثنين، صرّح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحافي، بأن حزبه سيوصي بمنح آيزنكوت تفويضاً لتشكيل الحكومة، وذلك بعد الكثير من التكهنات، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكان آيزنكوت قد طرح، السبت الفائت، أربعة مبادئ للانضمام إلى الائتلاف الذي يقترح تشكيله، مؤكداً أن "أي عضو في الكنيست" يبدي استعداده لقبول هذه المبادئ يمكنه أن يصبح شريكاً في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقد أسفرت نتائج يوم الانتخابات عن حصول حزب "ياشار" على 21 مقعداً في "الكنيست"، ليصل إجمالي مقاعد الكتلة التي يقودها آيزنكوت إلى 48 مقعداً؛ في حين حصل حزب "الليكود" على 27 مقعداً، ليبلغ إجمالي مقاعد الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 53 مقعداً؛ بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً.

وعقب الانتهاء من فرز الأصوات، صرّح آيزنكوت بأنه "يعتزم تشكيل حكومة صهيونية واسعة النطاق، وتجمع ممثلين منتخبين يتفقون على الطابع الجوهري لإسرائيل، والالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية، وضرورة القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس في قطاع غزة".