الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي

وطن: سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي.

وقالت الشؤون المدنية ان قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد الأسير أحمد بدر ابو علي، الذي استشهد في 10-02-2023 نتيجة الاهمال الطبي.

وأوضحت الشؤون المدنية أنه سيتم نقل الشهيد أبو علي إلى مستشفى يطا الحكومي، ليوارى جثمانه الثرى حسب ترتيبات عائلته.

وواجه أبو علي جريمة الإهمال الطبيّ على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ 2012، ورافق ذلك ظروف اعتقال قاسية، وهو واحد من أكثر من 600 أسيرًا يعانون أمراضًا مختلفة.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 600، من بينهم 24 يعانون من مرض السرطان، والأورام بدرجات مختلفة.