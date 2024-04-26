زكارنة يشيد بجهود الصين لوقف الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام

رام الله - وطن: اشاد بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح بالتصريحات الصينية عبر وزير خارجيتها وانغ يي الذي طالب بوقف الحرب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، والذي وصف حرب الابادة الجماعية انها تجاوزت الخطوط الحمراء داعيا لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وحق تقرير المصير وان الصين تدعم حل الدولتين لحماية منطقة الشرق الأوسط من احتمالات قوية لاشتعال حرب إقليمية انعكاساتها لا يمكن التنبؤ بها.

وثمن زكارنة دعوة الصين للفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الداخلية والتي هي حاجة ملحة الان وبدونها لا يمكن تحقيق إنجازات سياسية وتحقيق نصر ملموس بعد كل البطولات والتضحيات الفلسطينية.

وقال زكارنة في بيان وصل وطن نسخة عنه إن الصين تنطلق من مبادئها التي تنص على المنفعة المتبادلة والمصير المشترك للشعوب وترفض الظلم ضد اي شعب في العالم.

وقال زكارنة إن دور الصين هام جدا الان وخاصة ان مواقفها متوازنة ومحايدة وتنطلق من إيمانها باحترام القرارات الدولية وتسعى لتنفيذها.

ورحب زكارنة بدعوة الصين من خلال رئيسها و نواة الحزب الشيوعي الصيني الرئيس تشي جين بينغ لمؤتمر دولي متوازن لا تكون فيه أمريكا والدول الغربية المنحازة لإسرائيل متحكمة بنتائجه بل مطلوب مشاركة واسعة للدول ذات المواقف المتوازنة والتي تؤمن بالقانون الدولي والإنساني و تبتعد عن المعايير المزدوجة والتي ظهرت جليا في مواقف تلك الدول و دعمها لإسرائيل بالسلاح والمال للاستمرار في قتل الأطفال والنساء والشيوخ و الاطباء الصحفيين وفرق المساعدات الدولية، واختلاف هذه المعايير عندما يتحدثون عن الحرب الاوكرانية الروسية او الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا وايران .

واكد زكارنة ان الصين ومواقفها تمنع انهاء دور مجلس الامن وتمنع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني.

وناشد زكارنة جمهورية الصين الشعبية في اتخاذ دور أكبر في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتنفيذ مشاريع إغاثية وبناء قرى ومدن لإيواء أبناء شعبنا في غزة وحمايتهم من الموت جوعا وانتشار الأمراض.