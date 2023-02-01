وفد من الجهاد الإسلامي يزور القاهرة مطلع الأسبوع القادم

وطن: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي ، الأربعاء، أن وفدا من قادتها سيبدأ زيارة للعاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع القادم.

وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب، إن "الأمين العام للحركة زياد النخالة سيترأس الوفد وسيضم عددا من أعضاء المكتب السياسي للحركة".

وأوضح أن الحركة "تلقت قبل نحو أسبوعين دعوة من القاهرة لزيارتها".

وهذه الزيارة تأتي في ظل توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل سجون الاحتلال حيث يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين.

لكن شهاب قال إن "الزيارة غير مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات الأمنية الجارية في الساحة الفلسطينية".

وأوضح أن "الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات، وسيناقش قضايا مختلفة مع الأشقاء المصريين وسيبحث التطورات الجارية معهم".