قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شن جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وعٌرف من بين المعتقلين:

جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسيـر ناصر أبو حميد

عميد الترياقي

مجاهد مبروكة

عمرو الشامي- نابلس

المحرر سامر أبو عياش- نابلس

المحرر يحيى حرب- اسكاكا

محمد عمر عبد الرازق- سلفيت

المحرر فادي أبو عطية- مخيم الأمعري

المحرر رامي غازي عيد- مخيم الأمعري

. معاذ جبارة- ترمسعيا

محمد غطاشة- مخيم الفوار

نور أبو عيشة- الخليل

أحمد فرج- مخيم عايدة

محمد عبد ربه- مخيم عايدة

ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد- كفردان