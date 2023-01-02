En
البث المباشر
وطن الأخبار فلسطيني

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

02.01.2023 07:21 AM
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شن جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وعٌرف من بين المعتقلين:

جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسيـر ناصر أبو حميد

عميد الترياقي

مجاهد مبروكة

عمرو الشامي- نابلس

المحرر سامر أبو عياش- نابلس

 المحرر يحيى حرب- اسكاكا 

 محمد عمر عبد الرازق- سلفيت

 المحرر فادي أبو عطية- مخيم الأمعري

المحرر رامي غازي عيد- مخيم الأمعري

. معاذ جبارة- ترمسعيا 

محمد غطاشة- مخيم الفوار 

 نور أبو عيشة- الخليل

أحمد فرج- مخيم عايدة 

محمد عبد ربه- مخيم عايدة

ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد- كفردان

تصميم وتطوير