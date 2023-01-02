قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
02.01.2023 07:21 AM
وطن: شن جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وعٌرف من بين المعتقلين:
جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسيـر ناصر أبو حميد
عميد الترياقي
مجاهد مبروكة
عمرو الشامي- نابلس
المحرر سامر أبو عياش- نابلس
المحرر يحيى حرب- اسكاكا
محمد عمر عبد الرازق- سلفيت
المحرر فادي أبو عطية- مخيم الأمعري
المحرر رامي غازي عيد- مخيم الأمعري
. معاذ جبارة- ترمسعيا
محمد غطاشة- مخيم الفوار
نور أبو عيشة- الخليل
أحمد فرج- مخيم عايدة
محمد عبد ربه- مخيم عايدة
ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد- كفردان