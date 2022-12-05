شرطة الاحتلال تقتحم بناية في سلوان وتطالب اصحابها باخلائها لهدمها

وطن: اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال صباح اليوم الاثنين بناية سكنية في منطقة وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس، واخطرتهم باخلائها حتى يوم بعد غد بغية هدمها.

وقال المواطن عيد شاور وهو احد سكان البناية، في تصريح لبرنامج "شد حيلك ياوطن"، بانه كان تم يوم الخميس الماضي اخطارهم بنية الاحتلال هدم البناية، وان الشرطة حضرت اليوم الى البناية لتحذيرهم ومطالبتهم باخلائها.

وأوضح شاور ان 13 عائلة يزيد عدد افرادها عن 90 شخصا بينهم أطفال وكبار بالسن ومرضى يقطنون البناية التي يعود تاريخ بنائها الى 14 عاما مضت.

وقال: يوم الخميس الماضي تم اخطارنا من قبل الاحتلال بانه سيتم هدم البناية يوم

الأربعاء المقبل (بعد غد) واليوم حضرت قوة من الشرطة وترابط الان امام البناية وطالبونا بإخلاء بيوتنا لهدمها بعد غد.

وأشار الى ان العائلات التي تسكن في البناية كانت تلقت قبل عام اخطارا بهدم البناية بحجة عدم الترخيص، وانه تم السماح لها بالتقدم لترخيصها، ولكنهم فوجئوا يوم الخميس الماضي باخطار يقضي بهدمها واليوم، فوجئوا بانذار جديد من قبل الشرطة صباح اليوم.