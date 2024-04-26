حزب الشعب يحيي الحراك الطلابي احتجاجاَ على العدوان وتضامنا مع شعبنا

وطن: عبر حزب الشعب عن إدانته الشديدة لقمع السلطات الأمريكية وإدارة بعض الجامعات للاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب العدوانية الاسرائيلية على قطاع غزة، معبراَ عن تقديره لاحتجاجات طلبة الجامعات الأمريكية ولكل التحركات الشعبية المتواصلة على الصعيدين العربي والدولي، احتجاجاَ على هذا العدوان، وتضامناَ مع شعبنا.

وقال حزب الشعب في بيان له وصل لوطن نسخة عنه، إن الادارة الامريكية وحلفاها الغربين الذين يدعون أنهم حماة للديمقراطية وحقوق الانسان، ينتهكون بشكل سافر هذه الحقوق بما في ذلك الحق في الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي في بلدانهم، ويمارسون الإرهاب والملاحقات البوليسية ضد مواطنيهم، ويشيطنون القائمين على حركات مقاطعة اسرائيل ومناصري شعبنا، كما هو حاصل في أمريكا وبعض البلدان الاوروبية والإقليمية، إضافة للتضليل السياسي والاعلامي وتبني الرواية الصهيونية الدموية.

وفيما حيا الحزب مجدداَ التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني، دعا طلبة الجامعات وكل الشعوب وفعالياتها ومؤسساتها لتوسيع وتكثيف حركة الاحتجاجات من أجل وقف العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا ، ووقف الدعم السياسي والعسكري الأميركي لإسرائيل، ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، والضغط لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ومن أجل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه.