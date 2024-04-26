مستوطنون يهاجمون المواطنين قرب المغير شرق رام الله

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، عددا من المواطنين واعتدوا على الأراضي الزراعية قرب قرية المغير شرق رام الله.

وقال الناشط في القرية محمد رفيق أبو عليا، إن مستوطنين مسلحين هاجموا الأراضي الزراعية لتخريبها، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه عدد من المواطنين من أهالي القرية الذين حاولوا التصدي لهم لحماية مزروعاتهم خاصة أشجار الزيتون.

وكان مستوطنون قد نصبوا قبل أيام خيمتين في منطقة تسمى عين البنات، الواقعة بين قريتي كفر مالك والمغير، فيما يتخوف الأهالي من أن تتحول لمستوطنة، ويتم الاستيلاء بموجبها على أراضي المواطنين هناك.



