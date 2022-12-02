وزير الخارجية التركي: من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل "خيانة" للقضية الفلسطينية

وطن: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل "خيانة" للقضية الفلسطينية، وذلك في ظل تحسن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب مؤخرا بعد قطيعة دامت سنوات.

وكان تشاووش أوغلو يتحدث، خلال مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي يقام اليوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقال وزير الخارجية التركي: "تركيا وإسرائيل قامتا بتطبيع العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكل حكومة إسرائيلية جديدة".

وشدد على أنه "سيكون من الخطأ اعتبار هذا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية".

وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده "تؤدي دورًا مهمًا في العلاقات مع بلدان المنطقة" معتبرا أن الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصًا أيضًا.

وتابع "إسرائيل تعلم بأن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير (…) وأن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين وللمنطقة بشكل عام".