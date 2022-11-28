مجلس الوزراء يصادق على مشاريع لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مدينة طولكرم ومنطقة الشعراوية

وطن: صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على تمويل مشاريع الكهرباء الخاصة بمدينة طولكرم، ومنطقة الشعراوية، بقيمة مليون دولار لشراء محولات، ومعدات، ومد خطوط كهرباء لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء لسنوات طويلة قادمة.

وقرر المجلس، في جلسته التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تعديل قراره المتعلق بالكسارات وتشكيل لجنة لتقديم توصياتها خلال ثلاثة أشهر.

كما قرر تشكيل لجنة لبحث وتحديد متطلبات إنشاء شركة وطنية للكهرباء من الجهات الحكومية، وشركات الكهرباء والشركاء الآخرين.

وأقر مجلس الوزراء التعديلات النهائية لمشروع القرار بقانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لرفعه لسيادة الرئيس للمصادقة عليه، وصادق على متطلبات إطلاق منظومة خدمات الدفع الإلكترونية وتحديد موعد إطلاق المنظومة يوم 29 كانون أول المقبل.

واعتمد النموذج الحكومي القياسي لأدلة إجراءات العمل للدوائر الحكومية، وإلزام كافة الجهات لإعداد إجراءات العمل وفق هذا النموذج.

كما صادق مجلس الوزراء على إحالة مشروع تشطيب قسم القلب في مستشفى رفيديا في نابلس، وأحال عددا من التشريعات للوزراء لدراستها، كذلك صادق على تمويلات لعدد من الشركات غير الربحية.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة أزمة الكهرباء في مدينة طولكرم، ومنطقة الشعراوية، حيث صادق على تمويل من الخزينة العامة بقيمة مليون دولار؛ لتنفيذ مشاريع الكهرباء الخاصة بالمنطقتين، وشراء محولات، ومعدات، ومد خطوط كهرباء، استكمالاً لمشروع سلطة الطاقة، ببناء خط للكهرباء بين محطة صرة وطولكرم، وبناء محطتي التحويل من أجل تغذية مدينة طولكرم من المحطة، وتزويد منطقة الشعراوية بقدرة تصل إلى 350 ميجا، حيث تم الانتهاء من بناء الخط الجديد بطول 13 كيلو متر من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي.