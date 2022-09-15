البنك الإسلامي الفلسطيني الراعي الاستراتيجي لمهرجان نابلس للتسوق 2022

وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة نابلس يكون البنك بموجبها الراعي الاستراتيجي لمهرجان نابلس للتسوق 2022 والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم الموافق 21/9/2022 .

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس، وذلك بحضور رئيس الغرفة عمر هاشم وعدد من أعضائها وممثلين عن الشركات الراعية ووسائل الإعلام، ومن البنك المدير العام د. عماد السعدي ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عاصم المصري، ومدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة وعدد من مدراء الدوائر.

وقال السعدي، إن رعاية البنك لمهرجان نابلس للتسوق 2022 تأتي في إطار جهوده لدعم المنتجات والصناعات الوطنية والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في محافظات الوطن.

وأضاف السعدي:" رعايتنا للمهرجان تهدف دعمه وإنجاحه، ولنثبت دائماً بأن المنتج الفلسطيني منتجا منافسا ويحتاج من القطاع الخاص الدعم والرعاية الدائمة، كما أن المهرجان يشكل فرصة لتعريف المستهلك الفلسطيني بمزايا هذه المنتجات والمواصفات التي يتمتع بها".

واوضح أن البنك قدم رعايته لعدة مهرجانات ومعارض في هذا الإطار خلال العام الحالي، من بينها مهرجان جنين للتسوق 2022 ومهرجان صيف تشامبيونز للتسوق في غزة، وكان آخرها معرض فلسطين الغذائي 2022 الذي عقد في مدينة بيت لحم.

ودعا السعدي زوار المهرجان لزيارة جناح البنك الإسلامي الفلسطيني للتعرف من خلاله على أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك والتي تلبي احتياجاتهم وتواكب متطلبات العصر.

وينظم المهرجان بالشراكة ما بين غرفة تجارة وصناعة نابلس وجمعية فلسطين للاتصال والعلاقات العامة وشركة ايفنتيف لإدارة الحدث، وسيضم عشرات العلامات التجارية من مختلف القطاعات وبما يشمل الصناعات الوطنية الرئيسية والحرف اليدوية والمشاريع الريادية والمأكولات الشعبية وغيرها، كما سيجري خلاله تنظيم فعاليات تناسب مختلف أفراد العائلة .

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine