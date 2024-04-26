شرطة الاحتلال تفرق متظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار

وطن: اعتدت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، على عشرات المتظاهرين عن حاجز إيرز (بيت حانون) وطالبوا بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بين المتظاهرين وفد حاخامات من الولايات المتحدة، الذين جاؤوا حاملين مواد غذائية لسكان قطاع غزة.

واعتقلت الشرطة 7 متظاهرين خلال تفريق المظاهرة.

وقال المتظاهرون إن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم الجوع في غزة كسلاح ضد 2.3 مليون نسمة، وتمنع دخول مساعدات إنسانية ضرورية، وتتسبب بواقع من التجويع والأمراض" في قطاع غزة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال لا تمنع عناصر اليمين المتطرف الذي يتظاهرون بشكل متكرر عند معبر كرم أبو سالم، بهدف منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان موقع "واينت" الإلكتروني قد نقل عن مسؤول سياسي رفيع في حكومة الاحتلال قوله إن "قرار الشرطة بالسماح بسد الطريق أمام الشاحنات في معبر كرم أبو سالم هو قرار سياسي صادر عن الوزير إيتمار بن غفير، ويهدف إلى إحباط قرار الكابينيت بإدخال المساعدات، والذي لم ينفذ منذ أيام".

وأكد المسؤول أن "لا علاقة بين عناصر اليمين الذين يمنعون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبين عائلات الرهائن "الإسرائيليين" المحتجزين في القطاع".

وطالبت عائلات رهائن عضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، خلال مظاهرة مقابل منزله، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى.



