199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه

رام الله – وطن: دعت 199 شبكة ومنظمة حقوقية الى لجم العدوان على قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الاعتداءات.

وقالت المنظمات الحقوقية ان حكومة الاحتلال استغلت هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها الإحلالي عبر الاستمرار بانتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود، حيث تمادت دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم، مضيفة ان جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان في أيار/ مايو 2021 الذي قتل فيه 240 بينهم 151 مدنيا.



وقالت المنظمات في بيان وصل وطن نسخة عنه إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، وتعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.

للاطلاع على المزيد اضغط هنا