8 شهداء بمجزرة حي الشعوث في رفح

وطن: انتشلت فرق الإنقاذ 8 شهداء من تحت أنقاض المنزل الذي قصفته طائرات الاحتلال مساء أمس السبت، في حي الشعوث بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في مجزرة بشعة جديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية انتهاء أعمال فرق الإنقاذ والطواقم المساندة لها من إخلاء جميع من كان في المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيه الليلة الماضية في حي الشعوث بمخيم رفح.

وأوضحت الداخلية في تصريح لها أن عمل فرق الإنقاذ استمر لما يزيد عن ثمانية ساعات من العمل المتواصل لطواقم الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، وقد تم إخلاء ثمانية شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وثلاث سيدات.