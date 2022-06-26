انتحار قاتل إيمان إرشيد أثناء محاصرته من قوات الأمن

وطن: أعلن الأمن العام في الأردن، الأحد، تحديد مكان قاتل الشابة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصة، موضحة أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن أطلق النار على نفسه.

وقال مصدر أمني إن القاتل لقي حتفه من جراء إصابته.

وكان القاتل قد أطلق 5 رصاصات على إيمان إرشيد (21 عاما)، الخميس، داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، ثم لاذ بالفرار من موقع الجريمة.

وأضح بيان لمديرية الأمن العام الأردنية حينها، أن الفتاة "أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه"، ولاحقا فارقت الفتاة الحياة متأثرة بإصابتها.

(سكاي نيوز عربية)