خلال سنة.. الاستيطان ارتفع في عهد حكومة بينت بـ 62% حيث صادقت على بناء 7،292 وحدة سكنية

وطن: قالت مؤسسة "السلام الان" الحقوقية الاسرائيلية بأنّ بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية زاد خلال فترة حكومة "نفتالي بينيت ويائير لبيد" بنسبة 62% مقارنة بما كانت عليه في عهد حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشارت "السلام الان" في تقرير لها ان حكومة "نفتالي بينيت ويائير لبيد" بنت أنشات خلال فترة حكمها التي بلغت عاما وعشرة أيام (375يوماً)، 6 بؤر استيطانية جديدة .

والبؤر الاستيطانية الست التي تم انشاؤها خلال هذه المدة هي: جفعات هادجل في جنوب تلال الخليل، كارني ريعم في منطقة سلفيت، مزرعة ميفؤوت أريحا شمال أريحا، مزرعة يوليوس في شمال وادي الأردن بالاغوار، وبؤرة أوهافي غرب بيت لحم.

وبموازاة ذلك فقط ارتفعت أيضا في عهد حكومة بنيت وتيرة هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين بنسبة 35%، مقارنة بما كانت عليه، موضحة أن حكومة "بينيت لبيد" عززت عددًا من الخطط الاستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.

وصادقت حكومة بينت على مخططات لبناء 7،292 وحدة سكنية في المستوطنات ، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 5،784 وحدة سكنية في المتوسط خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020، أي ان ارتفاعا بنسبة 26 % سجل في عهد حكومة بينت، التي طرحت أيضا عطاءات لبناء 1550 وحدة سكنية في المستوطنات ، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 1343 وحدة سكنية في السنة في عهد حكومات نتنياهو أي بزيادة قدرها 15٪ عما كانت عليه.