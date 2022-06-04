حسين الشيخ: الرئيس يزاول عمله كالمعتاد ولاصحة لما يتم تداوله حول وضعه الصحي

وطن: نفى حسن الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ماتم تداوله من انباء هذا المساء حول تدهور صحة الرئيس وتكليفه بملفات جوهرية تخص صلاحيات الرئيس عباس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة الرئيس، وهو يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد، وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".

وقبل أيام، أصدر الرئيس قرارًا بتكليف الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبارًا من تاريخه.

يذكر ان اخبار غير رسمية قد تناقلت أخبارا بأن الرئيس عباس قام بتكليف الشيخ ببعض المهام الجوهرية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب ظروف صحية.