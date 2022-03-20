جامعة دار الكلمة تستعد لإطلاق مؤتمرها الدولي الـ 24 بعنوان الثقافة والتحول الرقمي

وطن: تستعد جامعة دار الكلمة والمنتدى الأكاديمي المسيحي للمواطنة في العالم العربي (Cafcaw)، لإطلاق مؤتمرها الدولي الرابع والعشرين بعنوان الثقافة والتحول الرقمي: التحديات والفرص لجنوب غرب آسيا وشمال افريقيا"، ومن المقرر عقده في ١٠-١١ حزيران ٢٠٢٢ في قبرص.



ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية في استخدام التقنيات والمنصات الرقمية في مختلف المجالات الثقافية في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا في مجالات الفنون المختلفة، وكذلك المعتقدات الدينية، من خلال إبراز آثار التحول الرقمي على التقاليد والهوية وإدارة التنوع الثقافي والتنمية المستدامة، كما ويهدف إلى تعزيز المناهج النقدية ومتعددة التخصصات والحوار بين مشاركين من مختلف المجالات والخلفيات حول التطورات الرقمية.



يوفر المؤتمر منتدى ممتازًا للأكاديميين/ات والفنانين/ات والممارسين/ات لتقديم ومناقشة أحدث التطورات والمشكلات، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية في التحول الرقمي والثقافة في بيئات جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا التي ما زالت تواجه الجائحة وتتكيف مع الوضع "الطبيعي الجديد".



يأتي هذا المؤتمر استكمالا لتوصيات مؤتمر جامعة دار الكلمة الدولي "الفن والمواطنة" والذي عقد عام في ديسمبر /كانون أول 2021 في حرم الجامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، وكجزء من سلسلة البرامج الأكاديمية التي تطلقها جامعة دار الكلمة.



وسيبحث المؤتمر عدداً من المحاور منها: الفنون المرئية وفنون الأداء الرقمية: الممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية، الممارسات الدينية في العصر الرقمي: الفرص والتحديات، تأثير التحول الرقمي على التقاليد والهوية، تأثير التحول الرقمي على إدارة التنوع الثقافي والتنمية المستدامة.



وسيستمر المؤتمر لمدة يومين على التوالي، وسيكون المؤتمر باللغتين العربية والانجليزية، كما وسيتم عقد جلسات المؤتمر من محاضرات وندوات وورش عمل وجاهيا، وكذلك عبر تقنية (Zoom)، كما وسوف يسبق المؤتمر أربع ورش عمل تدريبية في شهر أيار من عام 2022 حول الثقافة والتحول الرقمي، حيث ستعقد ورشة عمل في بيروت بالتعاون مع جمعية دار الكلمة للفنون والثقافة (برنامج نبض)، وفي عمان ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية، وفي القاهرة ورشة عمل بالتعاون مع كلية اللاهوت الرسمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية، وفي فلسطين ورشة عمل في حرم جامعة دار الكلمة.