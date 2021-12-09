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الأسير محمد بسام عبيد يرى طفله لأول مرة في قاعة المحكمة اليوم وكان رزق به الجمعة الماضية وهو في الأسر

09.12.2021 09:11 PM
الأسير محمد بسام عبيد يرى طفله لأول مرة في قاعة المحكمة اليوم وكان رزق به الجمعة الماضية وهو في الأسر

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