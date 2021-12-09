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في رابع حلقات "مناظرات انتخابية.. هيئات محلية": القوائم المتنافسة على مجلس قروي قراوة بني زيد تعرض برامجها الانتخابية
نقل الأسير المضرب هشام أبو هواش إلى مستشفى "أساف هروفيه"
الاحتلال يعتقل الشاب عمر وصفي ربايعة من جنين على معبر الكرامة
الاسير المحامي بشير الخيري يقرر مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية
المحررة شذى الطويل لوطن: نضال الأسيرات أجبر سلطات الاحتلال على التراجع عن إجراءاته وعقوباته ضدهن بعد عملية نفق الحرية
زوجة الأسير المحرر خير أبو رجيلة تتحدث لـوطن عن تجاربها في عمليات تهريب النطف من زوجها
الاحتلال يفرج عن مقدسيين بعد احتجازهم والتحقيق معهم لساعات
أبرز أرقام وإحصائيات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021
موجز الساعة الثامنة
الأسير محمد بسام عبيد يرى طفله لأول مرة في قاعة المحكمة اليوم وكان رزق به الجمعة الماضية وهو في الأسر
فلسطين والأردن توقعان 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
اختتام فعاليات المنتدى الوطني السادس بعدد من التوصيات
"الصحة العالمية" تحذر من تخزين الدول الغنية لقاحات كوفيد19
سئمت من مديرها.. فردت عليه بـ"شكل كارثي"
موجز الساعة السابعة
"حزب الشعب" يدعو لاستلهام الدروس والإسراع في تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية
مركز المرأة للإرشاد القانوني يقدم تعديلات على قانون الخدمة المدنية تراعي النوع الاجتماعي
واقع كورونا.. توقعات بيل غيتس لعام 2022
الأردن يعلن اتخاذ إجراءات جديدة لجميع القادمين إليه لمواجهة متحورات "كورونا"
الاحتلال يعتقل سبعة مقدسيين
الأسير محمد بسام عبيد يرى طفله لأول مرة في قاعة المحكمة اليوم وكان رزق به الجمعة الماضية وهو في الأسر
09.12.2021
09:11 PM
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