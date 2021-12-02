مسيرة "استفزازية" للمستوطنين في زقاق القدس القديمة

وطن: نفذ مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية جابت شوارع البلدة القديمة من القدس المحتلة؛ في اليوم الخامس لما يسمى "عيد الأنوار العبري"؛ وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال وشرطته.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة على إغلاق محالهم، بالتزامن مع المسيرة التي حولت البلدة إلى مسرح للمستوطنين وممارساتهم الاستفزازية.

وسبقت المسيرة رقصات استفزازية، نفذها عشرات المستوطنين في منطقة القصور الأموية المطلة على المسجد الأقصى المبارك، واحتفالات في منطقة حائط البراق؛ وطقوس تلمودية داخل "رباط الكرد" شمال باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع عزف مستوطنين الموسيقى في ساحة باب العامود؛ استفزازا للأهالي؛ اعتدت قوات الاحتلال على شاب، وأوقفت آخرين ودققت في هويات المارة.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومسيراتهم تتكثّف في محيطه وفي البلدة القديمة خلال احتفالهم بما يسمونه عيد "الأنوار العبري"، وتستمر الاقتحامات حتى الإثنين المقبل.

(وفا)