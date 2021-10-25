الشرطة: سطو مسلح على بنك في جنين، وباشرنا البحث والتحري عن المشتبه بهم





وطن: باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات سطو مسلح على بنك في جنين.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على بلاغ ورد للشرطة عن وجود أشخاص ملثمين ومسلحين يستقلون سيارة قاموا بعملية سطو مسلح على إحدى فروع بنك في بلدة يعبد غرب جنين.

وأضاف ارزيقات أنه على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية الى منطقة الحدث وبالبحث عن المشتبه فيهم تم ضبط المركبة المستخدمة في السطو وجاري البحث عن المشتبه فيهم لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة حسب الأصول.

وأكدت الشرطة أن المشتبه فيهم قاموا بسرقة مركبة أخرى أثناء هروبهم من مكان الحدث وتوجه فريق من قسم الأدلة الجنائية للبنك وباشر التحقيق.