اللواء زكريا مصلح يزور اسرة الشهيد تيسير العيسة في جنين

رام الله- وطن: زار اللواء زكريا مصلح، مدير عام الاستخبارات العسكرية، اسرة الشهيد تيسير العيسة، الضابط في جهاز الإستخبارات الذي استشهد ورفيقه الشهيد ياسر عليوي اثناء تصديهم للعدوان الإسرائيلي على جنين.

واطمأن مصلح على صحة طفلة الشهيد عيسه "تحرير" التي ولدت بعد 10 ايام من استشهاد والداها، والتي كان قد أسماها والدها "تحرير" دعما للقضية الفلسطينية وامله بتحرير فلسطين من هذا الاحتلال، كما قام مصلح بزيارة قبر الشهيد تيسير عيسه.

وكان قد استشهد 3 شبان برصاص عناصر من الوحدة الخاصة في جيش الاحتلال في مدينة جنين، قبل 10 أيام. وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وحسب التفاصيل الاولى لما جرى في جنين قالت مصادر محلية ان عناصر الوحدة الخاصة تخفوا ودخلوا في مركبة خاصة الى مدينة جنين لاعتقال من تقول انهم مطلوبين لدى الاحتلال، وعند مرورها من شارع الناصرة وهو احد مداخل جنين، قام العناصر بفتح النار على عناصر الاستخبارات العسكرية حيث مقرهم هناك، لافتة المصادر الى انه جرى اعتقال شابين خلال الاقتحام.

واوضحت المصادر ان جيش الاحتلال الذي اقتحم المدينة عقب اقتحام القوات الاخاصة، قام بسحب احدى السيارات المدنية، لم تعرف هوية صاحبها اثناء انسحابه منها.