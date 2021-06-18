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إصابة العشرات بالاختناق والرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا
3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و453 حالة تعافٍ
الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين خلال قمع وقفة منددة بالإساءة للرسول
الكيلة: اتفاق فلسطيني مع "فايزر" بتسلم مليون لقاح من "إسرائيل" اعتبارا من اليوم
مختصون : قانون حماية الأسرة من العنف حبيس الأدراج وحالات العنف في ازدياد
أهالي أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم لـوطن: نطالب مصر بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن أبنائنا
الذهب يعوض بعض خسائره بفضل التقاط الدولار لأنفاسه
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
صورة | المواطنون يتصدون للاحتلال والاستيطان في جبل صبيح
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس
وفاة مواطن وإصابة 5 آخرين بحادث سير شمال الخليل
عدنان الصباح يكتب لـوطن ماذا لدى المقاومة بعد ؟
" 194 " شبكة ومنظمة حقوقية عربية تطلق بيانا دعما لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وحق تقرير المصير
الشعبية: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة
تحولات بقوة الردع.. الإعلام ومسيرة الأعلام
الصحة العالمية: "دلتا" كورونا منتشرة في 80 دولة
"الديمقراطية": شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة "سيف القدس"
تمارا حداد تكتب لـوطن: دور الانتهاكات الإسرائيلية في تعزيز سياسة تهويد القدس
انزلاق صاروخ دون تحقيق الهدف
الاحتلال يغلق كافة مداخل بلدة بيتا، قبيل مظاهرة حاشدة على جبل صبيح
صورة | المواطنون يتصدون للاحتلال والاستيطان في جبل صبيح
18.06.2021
02:51 PM
المواطنون يتصدون للاحتلال والاستيطان في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس
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