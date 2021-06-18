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صورة | المواطنون يتصدون للاحتلال والاستيطان في جبل صبيح

18.06.2021 02:51 PM
صورة | المواطنون يتصدون للاحتلال والاستيطان في جبل صبيح

المواطنون يتصدون للاحتلال والاستيطان في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس

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