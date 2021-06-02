استشهاد الشاب فادي وشحة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب فادي صادق موسى وشحة (34 عاما)، من بلدة بيرزيت، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، باستشهاد الأسير المحرر فادي وشحة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات معركة "سيف القدس " قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأصيب وشحة بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومكث في العناية المكثفة نتيجة جراحه البالغة، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم، بعد أعوام من النضال والمطاردة والاعتقال.

وأمضى الشهيد وشحة في سجون الاحتلال أكثر من تسعة سنوات، في اعتقالين، كان أطولهما في عام 2014 لمدة خمسة سنوات بعد اتهامه بالمشاركة مع ابن عمه الشهيد معتز وشحة في عدة عمليات إطلاق نار على أهداف الاحتلال، وتعرض للمطاردة لشهور من قبل جيش الاحتلال.

ونعت جامعة بيرزيت الشهيد وشحة، الطالب في دائرة العلوم السياسية، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء مسيرة سلمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الأخير.

واستنكرت الجامعة في بيان، جريمة قتل الاحتلال للطالب وشحة، والذي يظهر وبكل وضوح استهتار "إسرائيل" بحياة شعبنا الفلسطيني بمختلف فئاته.