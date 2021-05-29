1700 اعتقال و300 اعتداء على فلسطينيي الداخل المحتل منذ الأحداث الأخيرة

وطن: قالت الهيئة العربية للطوارئ في الداخل الفلسطيني المحتل إنها رصدت أكثر من 1700 حالة اعتقال و300 حالة اعتداء على مواطنين فلسطينيين أو على ممتلكات في الداخل خلال الأحداث الأخيرة.

وأشارت إلى أنه منذ بدء ما تسمى حملة "تطبيق القانون" التي أطلقها الاحتلال يتم بالمعدل اعتقال 100 مواطن في كل يوم.

ويوم الجمعة أصدرت شرطة الاحتلال بيانًا قالت فيه إنها اعتقلت نحو 70 شخصًا في اليوم الأخير، وأنها اعتقلت 418 شخصًا منذ الإعلان عن حملة الاعتقالات الأخيرة، وأكثر من ألفي شخص في الأسبوعين الأخيرين، وأنها قدمت لوائح اتهام ضد نحو 175 شخصًا.

وترصد العربية للطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل حالات الاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في كافة البلدات وخاصةً في المدن المختلطة التي شهدت هجوماً من قبل المجموعات الاستيطانية.

وذكرت الهيئة أنها تهدف إلى توثيق جميع الحالات في الفترة القريبة وبناء قاعدة معلومات تظهر حقيقة ما جرى خلافًا للرواية الإسرائيلية الرسمية التي حاولت تشويه حركة الاحتجاج والنضال في الداخل.

ومن أبرز المعطيات التي تم جمعها أن حملة الاعتقالات لم تتوقف للحظة، إذ يتم اعتقال 100 شخص يوميًا بالمعدل.

ويستدل من المعطيات المرصودة أنه إضافة إلى الشهيدين موسى حسونة من اللد ومحمد كيوان محاميد من أم الفحم تم توثيق أكثر من 150 حالة اعتداء على أشخاص، إما بواسطة عناصر شرطة الاحتلال وإما بواسطة المستوطنين.

علاوة على ذلك، تم الاعتداء على 29 صحفياً غالبيتهم في منطقة القدس وكلها بواسطة عناصر من شرطة الاحتلال.

كما تم تدوين 72 حالة اعتداء على بيوت و128 حالة اعتداء على سيارات و7 حالات اعتداءات على متاجر ومصالح تجارية.

كما رصدت الهيئة ملاحقة أكثر من 50 عاملاً بعد الإضراب العام الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا، يوم 18 أيار/ مايو 2021، إلا أن أكثرية هذه الحالات انتهت بالمضايقة ولم تصل إلى الفصل سوى في حالات معدودة.

وشهدت مدن وبلدات الداخل المحتل هبة شعبية واسعة رفضا للاعتداءات التي نفذها عناصر الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وما تبعها من عدوان عنيف على قطاع غزة، ومظاهرات واسعة في الضفة أيضا.