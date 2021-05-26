وادي عارة: وفاة السيدة آمنة أبو واصل وإصابات 4 أخرين جراء حادث طرق

وطن: لقيت السيدة آمنة أبو واصل (70 عاما)، مصرعها فيما أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع بعد منتصف الليل على شارع وادي عارة (65) في مساره عند مدخل قرية عرعرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق عند مدخل قرية عرعرة في المثلث الشمالي، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وعمل مع طاقم الإنقاذ على تخليص الجرحى.

وأقر الطاقم الطبي وفاة السيدة بالمكان، فيما قدم الإسعافات الميدانية إلى 4 جرحى رجل وسيدة في الأربعينيات من العمر، وطفلين 3 و5 سنوات، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج، علما أن الإصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

ويستدل من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم بين شاحنة ومركبة خصوصية على مفرق قرية عرعرة.

يذكر أن شارع وادي عارة وفي الكثير من مساراته عانى بالأسابيع الأخيرة من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الإنارة، كما أن العديد من الإشارات الضوئية على مداخل بعض البلدات كانت معطلة، الأمر الذي تسبب بالعديد من حوادث الطرق وشكل خطرا على حياة المسافرين.

وعلى الرغم من توجهات رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة للمسؤولين ولشركة الكهرباء، بيد أنه لم يتم إصلاح الإشارات الضوئية وخطوط الكهرباء في المنطقة.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق الإسرائيلية أن 118 شخصا بينهم 25 مواطنا من الداخل المحتل لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 6 أيار/ مايو الجاري، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا من الداخل المحتل مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

(عرب 48)