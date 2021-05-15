شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة .

واشارت الشبكة إلى المجزرة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم بحق عائلة أبو حطب والتي راح ضحيتها عشرة من الأطفال والنساء وأصيب آخرين بجراح مختلفة وتم انتشالهم من تحت ركام منزلهم المدمر بدون سابق إنذار.

وأكدت الشبكة أن الاحتلال يواصل عمليات القصف بصواريخ الطائرات والقذائف المدفعية منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمؤسسات الإعلامية والأعيان المدنية في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية.

ونوهت الشبكة إلى اضطرار مئات الأسر الى ترك منازلها المدمرة والنزوح القسري إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أو لدى أسر مضيفة في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وحذرت الشبكة من خطورة استمرار التدهور الحاصل على الأوضاع الإنسانية وبخاصة أزمة قطاع الكهرباء في ظل الدمار الذي لحق بخطوط الكهرباء وكذلك نفاد وقود محطة توليد الكهرباء وخطر ذلك على الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها الصحة والمياه والصرف الصحي كذلك استهداف الاحتلال لخطوط المياه والصرف الصحي.

وطالبت الشبكة بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والأعيان المدنية وحمايتها.

كما طالبت الشبكة بضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والضغط من أجل فتح المعابر بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والمياه .

وشددت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق شعبنا.