"مُحدث" .. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة الى 69 شهيدا

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إرتفاع حصيلة الشهداء إلى 69 شهيدا، بينهم 17 طفلاً، و6 سيدات، ومسن، وإصابة 388 مواطنا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلا، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

وواصلت طائرات الاحتلال فجر اليوم الهميس الغارات الجوية من الطيران الحربي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة أبراجا، ومنازل، وشققا سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرق رئيسية، في كل مناطق قطاع غزة.