دولة الاحتلال تستعد لجولة جديدة من التطعيمات ضد كورونا بعد 6 شهور

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن يجب على الإسرائيليين الاستعداد لجولة جديدة من التطعيمات بعد 6 أشهر من الآن ستشمل أيضا الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل.

وقال نتنياهو في تصريح: "جهزوا أكتافكم وأطفالكم".

ويأتي هذا بعد يوم من توقيع نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين على صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" لشراء ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يذكر أنه حتى الآن، قامت دولة الاحتلال بتلقيح ما يقرب من 55 في المائة من الإسرائيليين، حيث تلقى حوالي 4.9 مليون شخص جرعتين من اللقاح.

المصدر: i24news