"التعليم البيئي" يُطلق مسابقات الربيع السنوية

وطن: أطلق مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المُقدسة اليوم، مسابقات الربيع السنوية تحت عنوان: (ربيعنا أمل .. نكتشف، ونحرس، ونبدع)، وشملت حقول الرسم، والكتابة الإبداعية، والتصوير الفوتوغرافي.

واحتضنت حديقة التنوع الحيوي التابعة للمركز في حرم مدرسة طاليثا قومي إبداعات عشرات الطلبة من اثني عشرة مدرسة من محافظتي بيت لحم ورام الله والبيرة، هي الإنجيلية اللوثرية والبطريركية للروم الكاثوليك، والتآخي، وبنات التعامرة الثانوية، والحلبي، وتراسنطة، ودار الكلمة، وطاليثا قومي، وبنات بيت جالا المُختلطة، وبنات بيت جالا الثانوية، والرجاء الإنجيلية اللوثرية، والبطريركية اللاتينية ببيت جالا.

وقال المركز إن منافسات العام الحالي تهدف إلى إحياء مظاهر الربيع، وتسليط الضوء على أهمية حماية التنوع الحيوي، وإطلاق العنان لإبداعات الطلبة في مجالات فنية مختلفة.

وقال المدير التنفيذي لـ"التعليم البيئي" سيمون عوض إن المسابقة تأتي بعد سنة عصيبة شلت الحياة في فلسطين والعالم، لكنها لم تطح بالأمل، وتأتي لتشجيع المشاركين على اكتشاف البيئة وحمايتها، والإبداع في وصف جمالها وتكويناتها.

وأعلن المركز أن نتائج المسابقات ستعلن خلال مهرجان الربيع الذي سيُعقد في مقر المركز في ٢٣ نيسان الجاري، وسيجري تشكيل ثلاث لجان تحكيم لتقييم الأعمال، التي تضاف إلى منافسات تنفذ باشكال مختلفة منذ 35 عامًا، حين تأسس المركز وبدأ بالعمل مع الأطفال لتشجيعهم على حماية التنوع الحيوي.