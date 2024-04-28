قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، بلدة علار شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 20 آلية البلدة، وجابت شوارعها وعدد من احيائها وتمركزت في منطقتها الغربية، في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة.

وأضافت ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين من بينها منزل الشهيد جميل جعار، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها واخضعت سكانها للاستجواب دون ان يبلغ عن اعتقالات.