مصلحة سجون الاحتلال تقرر السماح للأسرى الاتصال هاتفيا بعائلاتهم لمرة واحدة خلال رمضان

وطن: في أعقاب التماسٍ قدّمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، إلى جانب سبع منظّماتٍ حقوقيّةٍ أخرى، في الداخل المحتل، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال أنها ستسمح للأسرى الفلسطينيين بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ واحدة مع عائلاتهم، بمناسبة شهر رمضان.

وشارك في تقديم الالتماس، بالإضافة إلى "هموكيد"، كل من جمعيات الضمير، الميزان، أطبّاء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، عدالة، وأهالي ضد اعتقال الأطفال.

ويُذكر أن الالتماس طالب بالسماح للأسرى الفلسطينيين بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم بشكل دوري.