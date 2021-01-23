مدلاب فلسطين تقر استراتيجية اعمالها للعام 2021

وطن: في لقائها السنوي الاول ، وبحضور الرئيس التنفيذي لمختبرات مدلاب فلسطين الدكتورة منار اغا النمر، أقرت مدلاب استراتيجية عطاءها للعام 2021، بحضور موظفيها وطاقم العاملين بها.

وعكست الدكتورة منار تثمينها العالي وشكرها المتواصل للأطباء والخبراء والعاملين في مدلاب، الذين واصلوا العمل المستمر خلال العام 2020، على الرغم مما حل بالوطن من تبعات جراء الوباء العالمي لفايروس كورونا المستجد.

واوضحت الدكتورة منار ان الوفاء الذي قدمه فريقها العامل ، قد انعكس بنوعية الخدمات المقدمة ، والرضاء العالي من قبل المجتمع المحلي لخدمات مدلاب فلسطين .

ويذكر ان هذا اللقاء يعتبر من نظام المتابعة المستمرة لجودة الخدمات التي تقدمها مدلاب لضمان العمل بجودة، وبمهنية عالية.

تجدر الاشارة الى ان مختبرات مدلاب والتي تأسست منذ ما يزيد عن 27 عاما، تضم فريقا متخصصا يقدم خدمات مخبرية عالية الجودة من خلال شبكتها المؤلفة من 58 مختبرا والموزعة على ثلاث دول في الشرق الأوسط) منها خمسة أفرع في فلسطين منتشرة في كل من نابلس، رام الله، بيت لحم.