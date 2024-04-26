د.عقل أبو قرع يكتب لوطن .. نحو دعم الشباب من خلال مشاريع صغيرة مستدامة

بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت الوزارات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية والجهات الدولية المانحة تتسابق في التحضير من أجل دعم الشريحة من ذوات الفئات العمرية الصغيرة، من الشابات والشباب، وبالتحديد من الخريجات والخريجين، والتي تشكل النسبة الأكبر من التركيبة الديمغرافية لمجتمعنا الفلسطيني، تلك الشريحة التي يتراكم الخريجون والخريجات منها بعشرات الالاف في سوق العمل كل عام بدون عمل ومع شبح البطالة القاتم وانعكاساته السلبية بعيدة المدى في مختلف المجالات.

وحسب استطلاعات لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ارتفعت نسبة البطالة عند خريجي المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية الشباب لتصل الى اكثر من 50%، تزداد باضطراد، في ظل ضعف التخطيط وجشع الجامعات لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة، وتصل نسبة البطالة عند خريجي بعض التخصصات الى حوالي 70%، أي ان حوالي 700 خريج من هذه التخصصات من مجموع 1000 خريج لا يجدون عملا، وبالإضافة الى ذلك وحسب بيانات من جهاز الإحصاء فإن حوالي 30% من الشابات والشباب يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه، وهذه الأرقام وغيرها هي أرقام مرعبة ومقلقه وتتطلب التعامل معها، سواء من خلال الجهات الرسمية المعنية، أو من قبل المنظمات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني المتعددة التي تنادي أو تتسابق لدعم الشباب من خلال المشاريع المختلفة التي تقوم بتنفيذها.

حيث بات هذا الواقع من الاوضاع المؤلمة والمحبطة وبالأخص الى الخريجين المتحمسين للعمل، والذين نشاهدهم ب الالاف هذه الايام، هذا الواقع الذي يتجلى في عدم إيجاد فرصة للعمل، سواء في القطاع الخاص وهو القطاع الواعد والذي يعول عليه في بلادنا وفي الكثير من بلدان العالم، أو في القطاع العام المثقل والخامل والراكد، الذي لا يستوعب من الموظفين الجدد الا بقدر ما يغادره من موظفين سواء بسبب التقاعد أو لغير ذلك من الاسباب، وفي ظل اقتصاد محدود ومقيد ومحاصر ويرزح تحت اهواء الاحتلال، وتتلاعب فيه وفي امكانية ومستوى نموه، الكثير من مصالح الاطراف الدولية والإقليمية وحتى المحلية.

وحتى في ظل حالة عدم الاستقرار والخوف عند رأس المال الخاص، والذي فقط يعمل وكما تشير أرقام الهيئات المختصة، على تكديس المليارات في البنوك وبدون استثمار والتي تزداد سنويا، املا بأن تتغير الاوضاع ليتم ضخها الى الاسواق، في ظل كل ذلك اليس من الاجدر من الحكومة الجديدة ومن غيرها من مؤسسات الدعم، الى تحضير مبادرة أو مبادرات على الصعيد الوطني من أجل انشاء مظلة حاضنة وبعقل اداري عصري موضوعي يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والعالمية، لإقامة مشاريع صغيرة إنتاجية مستدامة تنبع من الاحتياجات والامكانيات، سواء لشخص أو لمجموعة من الاشخاص، وقادرة على ابعاد شبح وتداعيات البطالة أو عدم العمل، من كافة النواحي، سواء أكانت النواحي الاقتصادية والاجتماعية أو حتى الآثار النفسية.

حيث ان هناك العديد من المؤسسات، ومن ضمنها الدولية والاقليمية، التي تنادي الى محاربة أو الحد من البطالة، من خلال دعم تطبيق فلسفة " المشاريع الصغيرة الإنتاجية المستدامة"، اي المشاريع التي لا تنتهي مع نضوب الدعم او المنح، بل تستمر من خلال ناتجها الذاتي، وبل تنمو و تكبر وتتوسع، سواء من ناحية الكمية، او النوعية اي تتفرع الى اعمال اخرى، قد يكون لها علاقة ما بالعمل الأصلي او قد لا يكون، وهذه المناداة من المفترض ان تتحول الى استراتيجية عملية مستدامة للدعم، سواء من خلال الدعم المادي المباشر، أو من خلال التدريب، أو من خلال دراسات الجدوى، أو من خلال المساعدة في التخطيط والتقييم، أو من خلال كل هذه الاعمال معا، وهذه الاستراتيجية هي ما نحتاجه في بلادنا، اما لمحاربة الفقر، او للحد من البطالة، ومن المعروف انهما مترابطان.

وفي بلادنا، حين تصل نسبة البطالة بشكل عام الى حوالي ال 28%، وعند الخريجين الى حوالي ال 60%، وتصل نسبة الفقر بشكل عام الى حوالي 25%، اي ان حوالي ربع السكان فقراء، فأن الامر يتطلب اكثر من توزيع المساعدات العينية او المادية مع بداية كل شهر والتي لا تتعدى المئات من الشواكل، بل يتطلب حلول لها صفة الاستدامة، اي مساعدات لمرة واحدة فقط، تنهي الاعتماد على الحكومة او غيرها من الجهات، وتنهي عملية الانتظار حتى نهاية الشهر لتلقي المساعدات، وتخلق روح المسؤولية والكرامة والأهم روح العمل والمثابرة وترسخ مبدأ الاعتماد على الذات وليس على الحكومة او الاخرين.

والمشاريع الصغيرة الإنتاجية المستدامة، ذات التكلفة غير المرتفعة سواء أكانت تتمثل بأنشاء معمل خياطة متواضع مثلا، او بيت بلاستيك للزراعة ، او اقتناء بعض الأغنام او الابقار للحم او للحليب، او حتى اقتناء ورشة حدادة او ميكانيك او لإصلاح الكمبيوتر ، وما الى ذلك من الامثلة، هي المشاريع التي تعتمد على نفسها او ناتجها وبشكل دائم، وهذه المشاريع تبدو هي الامثل والاكثر واقعية والأكثر انسانية او الاكثر كرامة لمعالجة الفقر والبطالة في بلادنا، وبالطبع هذه المشاريع ورغم حجمها او قلة تكاليفها او مساهمتها في الاقتصاد، الا انها تعتبر مشاريع مستدامة منتجة.

وفي دول عديدة، وبالإضافة الى الأموال او الجهود المخصصة لمشاريع الحد من الفقر والبطالة، هناك صناديق استثمارية، سواء من أموال القطاع العام أو اموال القطاع الخاص حيث تبحث هذه الصناديق عن الأفكار والاشخاص المبدعين الذين تزخر بهم بلادنا وتجذبها ، وتوفر لهم الأموال اللازمة والبيئة الملائمة للنجاح واكثر من ذلك, وبالطبع هناك الحوافز التي يجب ان توفرها الجهات الرسمية، سواء أكانت تتعلق بالبنية التحتية او الضرائب او التسهيلات اللوجستية والمالية من اجل البدء بمشاريع الريادة، ولا داعي للذكر ان مشاريع الريادة هي بشكل عام مشاريع تتسم بالمغامرة .

ومع البدء بعد عدة اسابيع في التحضير لحفلات التخرج لهذا العام، وتواصل ارتفاع نسب البطالة عند الشباب الخريجين، يتواصل تدفق الالاف من الخريجين الى سوق العمل الذي لا يوجد فيه عمل، فمن الاحرى والاولوية للحكومة الجديدة في بلادنا، ان تهتم اكثر بالكفاءات البشرية التي تبحث عن فرصة للبدء بمشروع، وان نقدم لها التسهيلات، بدءا من المكان والبنية التحتية، وكذلك تخصيص الصناديق لذلك، ليس فقط للبدء بالمشروع ولكن كإحدى الضمانات في حال الفشل.

ولا يعني هذا ان الدعم والتشجيع يقع على الحكومة فقط، ولكن هناك دور هام للقطاع الخاص الفلسطيني، ولمؤسسات الدعم العامة والمجتمع المدني، في رعاية ودعم وتشجيع الابداع والابتكار والريادة، والاهم اعتبار المشاريع الريادية الإنتاجية الصغيرة، وبغض النظر عن حجمها وأهميتها إحدى الركائز الهامة لمكافحة البطالة وتداعياتها، سواء خلال المدى القصير او الطويل، وسواء اكان ذلك للخريج الحالي أو لغيرهم من الخريجين الذين يحملون شهادات من شتى الأنواع والدرجات ويمتلكون المهارات و آفاق الابداع، و يشكلون الركيزة الأساسية لرأس المال الأهم الذي يملكه المجتمع الفلسطيني، الا وهو رأس المال البشري.