حالة وفاة و101 إصابة بـ"كورونا" في القدس خلال يومين

وطن: أعلن د.علي الجبريني مساء الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة في مدينة القدس في حي سلوان خلال اليومين الماضيين، وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى (182).

وذكر د.الجبريني في بيان صحافي، بأن عدد الإصابات في مدينة القدس آخذ بالانخفاض مع تسجيل (64) إصابة أمس الثلاثاء، و(37) إصابة اليوم.

في حين، تم تسجيل (158) حالة شفاء، وبذلك ينخفض مجمل الإصابات النشطة في مدينة القدس إلى (896) إصابة، علماً بأن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ حوالي (18400) إصابة.

ونوه إلى صعوبة المرحلة الحالية فيما يخص الإصابات في المستشفيات، حيث يبلغ عددها أكثر من 67 حالة، منها 48 حالة خطيرة، لكن د.الجبريني أبدى تفاؤلاً مع بداية انخفاض أعداد الإصابات الخفيفة والمتوسطة، ونحو عودة محتملة لمناحي الحياة الطبيعية وأن ذلك مشروط باستمرار التزام المواطنين المقدسيين بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة والتعقيم.