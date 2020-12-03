دولة الاحتلال تحذر من استهداف طهران لمصالحها في دول قريبة من إيران

وطن: حذرت دولة الاحتلال، الخميس، من قيام طهران باستهداف "مصالح" إسرائيلية قرب إيران.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية التوتر الذي أعقب اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده قبل أيام.

وذكر البيان أن "هيئة مكافحة الإرهاب تحذر من قيام طهران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران".

واعتبر أن ذلك يأتي "على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة، وتورط جهات إيرانية (لم يذكرها) في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة".

ومن بين الدول القريبة من إيران التي ذكرها البيان "جورجيا وأذربيجان والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا".