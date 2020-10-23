ردا على التطبيع السوداني .. مصطفى البرغوثي لوطن: السودان تعرض للابتزاز السياسي والمالي لاجباره على التطبيع

وطن: ادان الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اتفاق التطبيع السوداني الاسرائيلي مساء اليوم.

وقال البرغوثي لوطن تعقيبا على اتفاق التطبيع ، ان السودان تعرض لابتزاز سياسي ومالي من قبل ادارة ترامب للاقدام على هذه الخطوة المشينة التي تمثل طعنة في ظهر الشعبين الفلسطيني والسوداني".

ودعا البرغوثي الشعب السوداني وقواه الحية ومجتمعه المدني وقواه السياسية والثورية الى الوقوف في وجه هذا القرار واسقاطه.

وحول ما اعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول وجود دول عربية لديها رغبة بتطبيع علاقاتها مع الاحتلال قال البرغوثي ان مسبحة الانظمة العربية هي التي فرطت، وليس الشعوب العربية، وان ما يجري هو فقاقيع لن تؤثر على المسيرة، والجميع يعلم ان جوهر الموضوع هنا هو فلسطين، وبدون الشعب الفلسطيني لن يكون هناك استقرار او امن ولن يكون هناك سلام في المنطقة الا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

واضاف البرغوثي ان ما يجري من تطبيع بعض الانظمة العربية مع دولة الاحتلال هو امر مشين ومخز، في ظل ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في المنطقة تنتهك فيها كل قوانين ومبادئ القانون الدولي.

واضاف ان السودان وقع ضحية ابتزازه ماليا وسياسيا واقتصاديا لازالة اسم السودان من لائحة الارهاب المرفوضة، لوكن ثقتنا في الشعب السوداني الذي سيقف ضد هذا الامر.