خلال اتصال هاتفي ..الرئيس يشيد بمواقف بابا الفاتيكان الرافضه للمشاريع المخالفة للقانون الدولي

رام الله - وطن: أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره للبابا فرانسيس، مثمنا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.

وأكد الرئيس خلال اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان "تمسك القيادة بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".

ودعا الرئيس البابا فرانسيس للعمل سويا، من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية، بوجه عمليات التهويد والاقتلاع الاحتلالية.

من جانبه، أكد البابا فرانسيس على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا على مواقف الفاتيكان الثابتة تجاه تحقيق السلام في الارض المقدسة، والعالم اجمع.