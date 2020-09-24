أبو رجيلة شمس فلسطينة تشرق في رومانيا

لا يعرف الفلسطيني سوى الطموح والعمل الدؤوب للوصول الى النجاح والتفوق أينما حل...في رومانيا الناشط الفلسطيني " نبيل أبو رجيلة " ابن مدينة خزاعة تم اعتماده كمرشح في الانتخابات البلدية التي ستشهدها العاصمة الرومانية بعد أيام .

احد اهم الأحزاب الصاعدة في رومانيا ( البرو رومانيا ) والذي يقوده رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا قرر ترشيح الفلسطيني نبيل أبو رجيلة على قوائمه الرسمية ليصبح اول روماني من اصل عربي يحصل على ثقة الحزب ودعمه للترشح .

فرص فوز الناشط أبو رجيلة كبيرة لما يمتلكه من كاريزما قيادية ونشاط وشعبية في الحزب حيث قاد في الفترة الماضية اهم نشاطات قام بها الحزب ، وفي حملته الانتخابية زار رجال الاعمال العرب والأتراك والمسلمين وتمكن من حشد دعم للحزب إضافة الى ان قيادة الحزب اولته الثقة والدعم لما عرفته عنه من سمعة ونجاح كرجل أعمال .

نبل أبو رجيلة رب اسرة مؤلفة من زوجة فلسطينية معروفة بنشاطها لصالح القضية الفلسطينية وثلاث أولاد اولهم مستشار في احدى اهم البنوك الرومانية والأخر رئيس فريق في مؤسسة سمورد الاسعافية والتي تهتم بتقديم الاسعافات الأولية في الحوداث الحرجة أما الاخير فيحضر حاليا رسالة الماجستير في هندسة البترول

اما العمل المنتج والدفاع في المجتمع الروماني عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني يقوم بها بصمت ودون اصدار ضجة إعلامية وهذا ما برهنته الأيام حين تم ترشيحه وظهرت صوره في اكثر من مكان هو يضع العلم الفلسطيني على صدره .

نتمنى للاخ نبيل النجاح في الانتخابات ليصل الى مايستحفه .