البنك الوطني يرفع رأس ماله الى 92 مليون دولار

وطن: إثر صفقة الاستحواذ على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني، رفع البنك الوطني رأس ماله المدفوع الى 92 مليون دولار بعد طرح اكتتاب خاص لصالح البنك التجاري الأردني بقيمة 13.76 مليون سهما، لتصبح حصة الاخير من رأس مال البنك الوطني بعد الزيادة 15%، وليحصل كذلك على مقعد تمثيلي واحد في مجلس إدارة البنك.

وتعليقا على ذلك، رحب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، بدخول البنك التجاري الأردني رسميا كشريك استراتيجي في البنك، مؤكدا ان ذلك سيرفد البنك بخبرة مصرفية عريقة لبنك أردني يمارس العمل المصرفي منذ اكثر من 40 عاما، مضيفا ان هذه الشراكة ستدعم أيضا وجود امتداد إقليمي اضافي للبنك الوطني في الأردن، مما سيضيف ميزات هامة للبنك وعملائه على حد سواء. مشيرا الى ان البنك الوطني أصبح يضم ضمن مجلس ادارته بنكين أردنيين دخلا كشريكين استراتيجيين اثر عمليات استحواذ.

وأوضح ناصر الدين كذلك أثر زيادة رأس مال البنك على متانة مركزه المالي وملائته المالية، مشيرا الى وصول نسبة كفاية رأس المال الى 15% الأمر الذي سيعطي قدرة أكبر للبنك على الاستجابة الفورية لأي مخاطر محتملة وتمتين وتدعيم أدائه المالي.

ومع دخول التجاري الأردني شريكا استراتيجيا جديدا في البنك الوطني، ارتفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني الى 13 عضوا وعضوة، ليضم على مقاعده كبرى الشركات ورجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين المعروفين، وبنكين أردنيين، إضافة الى 3 أعضاء مستقلين من الكفاءات والخبرات وعضوا ممثلا عن صغار المساهمين.

ومن الجدير ذكره، ان البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني، ومن البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي في فلسطين، حيث يدأب على طرح حلول وخدمات مصرفية متطورة، بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المصرفية العالمية، حيث سيقوم قبل نهاية العام بإطلاق خدمات رقمية هي الأولى من نوعها في فلسطين، بهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة لعملائه وللمتعاملين مع القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.