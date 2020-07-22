صادرت الاف الوثائق واجهزة الحاسوب .. قوات الاحتلال تعتقل سهيل خوري ورانيا الياس مديرا مركز يبوس وادوارد سعيد في القدس وتمنع لقاء المحامين بهما

رام الله - وطن للانباء: تواصل سلطات الاحتلال حتى الساعة اعتقال المدير العام لمعهد ادوارد سعيد سهيل خوري، ومديرة عام مركز يبوس الثقافي رانيا الياس، وتجري معهما تحقيقات في مستوطنة "هارحوماه" في جبل المكبر في القدس المحتلة.

وكانت قوات من شرطة ومخابرات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم معهد ادوارد سعيد في القدس، وقامت بحملة تفتيش واسعة ودقيقة وصادرت وثائق وملفات واجهزة حاسوب، كما قامت في نفس الوقت قوة اخرى وبالتزامن باقتحام منزل رانيا الياس وسهيل خوري، واعتقالهما ومصادرة اجهزة من منزلهما .

وتزامن اقتحام مركز يبوس الثقافي، ومعهد ادوارد سعيد، مع منزل مدير شبكة شفق داوود الغول وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته.

وعن تفاصيل ما جرى منذ صباح اليوم قال مدير معهد ادوارد سعيد في القدس محمد مراغة لوطن انه في حوالي الساعة التاسعة صباحا تواجدت قوة من شرطة ومخابرات الاحتلال امام مقر المعهد الكائن في شارع الزهراء، بانتظار وصول الموظفين الى المعهد.

واوضح مراغة ان قوات الاحتلال تذرعت بوجود قرار بحوزتها من شرطة الاحتلال مصادق عليه من المحكمة يسمح لها بتفتيش المعهد ومصادرة الاجهزة والملفات التي يعتقدون انها ذات صلة حسب مزاعمهم بـ"تمويل الارهاب".

واضاف مراغة ان الياس ورانيا لا يزالان في الاعتقال حتى اللحظة، ويخضعان لتحقيق مع منع تواجد المحاميين.

واوضح مراغة ان قوات الاحتلال صادرت كميات كبيرة من الملفات واجهزة الحاسوب ( كل الملفات المالية منذ عام 2014 - 2020، وجميع اجهزة الحاسوب ويقدر عددها 7 اجهزة، وجميع الاوراق في المعهد).

واضاف "اخرجت قوات الاحتلال نحو 21 صندوق من الحجم المتوسط من الملفات والاجهزة" وكذلك الامر من مركز يبوس الثقافي، اضافة الى مصادرة كاميرات المراقبة.

ولفت مراغة ان قرابة 15 عنصرا من الشرطة والمخابرات تواجدوا في المعهد اضافة الى انتشار قوات اخرى في محيطه، لافتا الى ان قوات الاحتلال صادرت اجهزة من منزل سهيل خوري ورانيا الياس.

ولفت مراغة ان قوات الاحتلال زعمت ان هذا الاقتحام جاء بسبب ما اسموه "تمويل الارهاب" وان هناك قرار من المحكمة يسمح لها بمصادرة اي محتوى من المعهد، دون تقديم اي شرح لذلك.

واوضح مراغة ان قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مكتب مدقق حسابات المعهد في القدس.

ولفت مراغة الى ان قوات الاحتلال منعت منعا باتا دخول المحامين للقاء سهيل ورانيا كونهم حاليا يخضعان لتحقيق، لافتا الى ان المحامي ناصر عودة المحامي الشخصي للسيدة رانيا، التقاها لدقائق فقط .