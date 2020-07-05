محدث| الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم طالب في جامعة بيرزيت

رام الله- وطن: قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بينهم طالب في جامعة بيرزيت.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت صالح مجدي أبو زيد من رام الله، وقد اعتقله من على حاجز طيّار بالقرب من قرية الخان الأحمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الكريم خالد أبو سل من مخيم العروب الذي تعرض لاعتداء أثناء عملية اعتقاله، إلى جانب حجازي أبو صبيح من حي الطور في القدس، وفق نادي الأسير.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين ستة مواطنين على الأقل.