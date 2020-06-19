"بلاطة" البطل ينهي موسمه بفوز على "الترجي" وفوز للأمعري والسموع

وطن: أنهى مركز شباب بلاطة المتوج بلقب دوري المحترفين للموسم الحالي موسمه بفوز كبير على مضيفه ترجي واد النيص بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب محافظة الخليل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع ٢٢ والأخير .

ورفع "بلاطة" رصيده النقطي إلى ٥١ نقطة، أما "الترجي" فتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة في المركز التاسع.

أحرز أهداف بلاطة عدي خروب، وعبد اللطيف البهداوي، وأمير قطاوي، ويحيى السباخي، أما أهداف الترجي فسجلها سعيد السباخي، وعمر عيسى.

وشهدت المباراة طرد لاعب الترجي احمد جمال بالبطاقة الحمراء .

من جانبه، اقتنص صاحب الوصافة مركز الأمعري نقاط مباراته امام ثقافي طولكرم "العنابي"، بعد الفوز عليه بهدفين لواحد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية بجنين .

ورفع "الامعري" رصيده الى ٤١ نقطة، بينما تجمد رصيد "العنابي" عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة اخرى أقيمت على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، تعادل هلال القدس وأهلي قلقيلية بهدف لمثله، فحافظ الأول على ترتيبه الرابع برصيد ٣٤ نقطة مع بقاء مباراة اخرى له أمام اهلي الخليل. اما "الاهلي" فرفع رصيده الى ١٤ نقطة في المركز الحادي عشر، وقبل الأخير .

وإدارياً فار شباب السموع على القوات الفلسطينية بثلاثية نظيفة، لعدم حضور الفريق الثاني .

وبقي السموع سادسا برصيد ٣٢ نقطة، فيما تجمد رصيد القوات عند ٤ نقاط في المركز الثاني عشر، الأخير.

وتختتم مباريات الجولة الاخيرة من دوري المحترفين غدا بمياريات اهلي الخليل ومؤسسة البيرة، وشباب الخليل وجبل المكبر .

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