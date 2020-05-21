مصدر رسمي لـوطن: السلطة رفضت استلام مساعدات إماراتية

رام الله-وطن: أكد مصدر رسمي، لـوطن، أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات للسلطة، عبر مطار (اللد).

وأفاد المصدر، أن السلطة أبلغت منظمة الصحة العالمية برفضها لمساعدات طبية وصلت ليلة أول أمس الثلاثاء، على متن طائرة الاتحاد الإماراتية، حطت في مطار اللد قرب تل أبيب، في أول رحلة مباشرة وعلنية بين البلدين.

وأكد المصدر لـوطن أنّ الإمارات لم تنسّق مع الجانب الفلسطيني قبل إرسال المساعدات، إنما نسّقت فقط مع الجانب الإسرائيلي ومع منظمة الصحة العالمية، ما يوضّح نيتها في التطبيع مع دولة الاحتلال بحجة تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين.

وقال المصدر، إن السلطة الفلسطينية، ترفض استخدام "فلسطين" كجسر للتطبيع مع حكومة الاحتلال.

وحملت الطائرة الإماراتية، التي هبطت في مطار "اللد"، 14 طناً من المستلزمات الطبية التي تبرعت بها الإمارات للسلطة الفلسطينية لموجهة فيروس كورونا – معدات وقاية شخصية ومعدات طبية وـ10 أجهزة تنفس، الأمر الذي اعتبره سفير دولة الاحتلال في الأمم المتحدّة، داني دانون بـ"الحدث التاريخي"، على حدّ قوله، مضيفاً أنه في المستقبل القريب جداً سنشهد رحلات بين الإمارات ودولة الاحتلال.