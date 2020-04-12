تأجيل دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وطن: أقرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السبت، تأجيل نصف نهائي، ونهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكان من المقرر استكمال البطولتين خلال شهر مايو المقبل.

وقال مصدر بـ "الكاف" إن لجنة الطوارئ بحثت الأمر، ووجدت استحالة إقامة ما تبقى من البطولتين في المواعيد المحددة، خاصة أن خطوط الطيران متوقفة في أغلب دول العالم.

وأضاف: "التأجيل لأجل غير مسمى، فلا أحد يعلم متى ستتحسن الأوضاع، وحينما تتضح الملامح سيعلن الكاف المواعيد النهائية".

وشدد المصدر على أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء البطولتين، حتى لو اضطر الأمر لتأجيلهما فترة طويلة.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك المصري سيلتقي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وفي الكونفيدرالية، سيلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين بيراميدز المصري وحوريا الغيني.