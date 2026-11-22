وطن للأنباء: نشرت جماعة أنصار الله اليمنية، الأحد، مشاهد مصورة قالت إنها توثق مخازن ومستودعات للأسلحة والذخائر اغتنمتها قواتها من عدد من المعسكرات التابعة للقوات السعودية في مدينة المخا، غربي اليمن.

وأظهر التسجيل، الذي نشره الإعلام الحربي التابع للجماعة، جانباً من مخازن ومستودعات الذخيرة والأسلحة داخل مواقع عسكرية في المخا، قالت الجماعة إنها سيطرت عليها خلال عملية أطلقت عليها اسم "البأس والتنكيل" في الساحل الغربي.

وأشارت الجماعة إلى أن الأسلحة والذخائر المصورة جرى اغتنامها من معسكرات كانت تستخدمها القوات المدعومة من السعودية ضمن تحشيداتها العسكرية في المنطقة.

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